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Названы сроки открытия Турции для россиян 

Вероника Полынина и ещё 1 35 минут назад
Названы сроки открытия Турции для россиян
Фото: dedepositphotos.com
Курорты Турции могут открыться для россиян в конце июля. Об этом заявил вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты», — сказал он изданию Nation News.
Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля
Барзыкин отметил, что для открытия границ необходимо, чтобы «коэффициент зараженности территории, с которой вылетают, был не выше, чем в стране, куда прилетают».
Эксперт отметил, что в Турции российской статистике доверяют — «главное, чтобы у них она была соответствующая».
По мнению Барзыкина, восстановление авиасообщения с Европой произойдет не раньше сентября, при этом открытие границ может перенестись на более поздний срок, если начнется вторая волна пандемии.
Как сообщал «Рамблер», 27 марта в России из-за пандемии коронавирусной инфекции было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что авиасообщение возобновится, а границы будут открыты, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции из других стран в Россию.
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Общество , Ближний Восток , Социология , Турция
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