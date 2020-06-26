Названы сроки открытия Турции для россиян 

Курорты Турции могут открыться для россиян в конце июля. Об этом заявил вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты», — сказал он изданию Nation News.

Барзыкин отметил, что для открытия границ необходимо, чтобы «коэффициент зараженности территории, с которой вылетают, был не выше, чем в стране, куда прилетают».

Эксперт отметил, что в Турции российской статистике доверяют — «главное, чтобы у них она была соответствующая».

По мнению Барзыкина, восстановление авиасообщения с Европой произойдет не раньше сентября, при этом открытие границ может перенестись на более поздний срок, если начнется вторая волна пандемии.

Как сообщал «Рамблер», 27 марта в России из-за пандемии коронавирусной инфекции было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что авиасообщение возобновится, а границы будут открыты, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции из других стран в Россию.