К журналисту Лобкову пришла полиция

Накануне журналист проголосовал сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. Пока Лобкова не задержали.

«Полиция опросила Лобкова по делу, возбужденному по статье 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»). Это касается получения двух бюллетеней для голосования. Лобков не задержан, пока он не считается подозреваемым. Только дал объяснения», — сказал адвокат Лобкова Леонид Соловьев.

Кроме того, в Москве сотрудники правоохранительных органов начали административное расследование из-за публикации в Сети видео под названием «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам к Конституции РФ.