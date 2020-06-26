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Полиция опросила журналиста Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по Конституции​ 

РИАМО и ещё 20 2 часа назад
К журналисту Лобкову пришла полиция
Фото: Телеканал Дождь / YouTube
Сотрудники правоохранительных органов опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, пытавшегося проголосовать дважды по поправкам к Конституции России, сообщает ТАСС.
Накануне журналист проголосовал сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. Пока Лобкова не задержали.
«Полиция опросила Лобкова по делу, возбужденному по статье 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»). Это касается получения двух бюллетеней для голосования. Лобков не задержан, пока он не считается подозреваемым. Только дал объяснения», — сказал адвокат Лобкова Леонид Соловьев.
Кроме того, в Москве сотрудники правоохранительных органов начали административное расследование из-за публикации в Сети видео под названием «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам к Конституции РФ.
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Общество , Павел Лобков , Леонид Соловьев , МВД , ИТАР-ТАСС
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