«Мрак и страшный сон»: Собчак о приговоре Серебренникову 

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову, признанному виновным по делу о хищении, и заявила, что фразы из приговора — «страшный сон».
Как сообщал «Рамблер», сегодня Мещанский районный суд Москвы признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в хищении около 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры России на реализацию проекта «Платформа».
По мнению Ксени Собчак, надеяться на лучшее «становится все сложнее с каждой новой цитатой судьи».
«Все эти фразы из приговора какой-то мрак и страшный сон», — заявила журналистка.
Она выразила надежду, что подсудимые по этому делу «слышат аплодисменты людей у суда».