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«Мрак и страшный сон»: Собчак о приговоре Серебренникову 

Алиса Селезнёва и ещё 8 6 часов назад
«Мрак и страшный сон»: Собчак о приговоре Серебренникову
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову, признанному виновным по делу о хищении, и заявила, что фразы из приговора — «страшный сон».
Как сообщал «Рамблер», сегодня Мещанский районный суд Москвы признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в хищении около 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры России на реализацию проекта «Платформа».
По мнению Ксени Собчак, надеяться на лучшее «становится все сложнее с каждой новой цитатой судьи».
«Все эти фразы из приговора какой-то мрак и страшный сон», — заявила журналистка.
Она выразила надежду, что подсудимые по этому делу «слышат аплодисменты людей у суда».
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Общество , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Ксения Собчак , Минкультуры
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