Россияне потребовали сократить штат чиновников

Чиновники должны нести ответственность из-за непродуманных реформ, которые нанесли вред государству и народу. В петиции, которая появилась на сайте «Российской общественной инициативы» автор предложил строго наказывать тех, кто провалил реформу здравоохранения, образования, а также пенсионную.

Автор петиции считает, что пандемия показала несостоятельность реформы здравоохранения в стране. По его словам, на окраинах больницы закрыли, штат оптимизировали настолько, что с больными стало некому работать.

«Система в моменте оказалась не в состоянии выполнять свои функции… Потрачены средства на проведение «реформы», теперь деньги тратятся на устранение этих «ошибок». Народ платит из своего кармана деньгами, нервами, здоровьем, жизнью», — отмечается в сообщении.

Провальной, по мнению составителей петиции, также оказались пенсионная реформа и реформа образования.

«Необразованные люди не в состоянии воспроизводить специалистов и управлять высокотехнологичным оборудованием… ни о каком «технологическом рывке» при смене «технологических укладов» речи идти не может», — отмечается в документе.

Авторы петиции предлагают провести ревизию госструктур, сократив штат чиновников и депутатов федерального уровня. Для гослужащих, по мнению составителей петиции, должна быть установлена зарплата на уровне минимального прожиточного минимума, «с учётом того, что они используют государственное жильё, транспорт и другие льготы».

После освобождения от должности комиссия должна проверить действия чиновника и в случае «неудовлетворительного» результата выяснить ущерб государству и сумму морального и материального вреда.