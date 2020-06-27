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Россияне хотят наказывать чиновников из-за провальных реформ. «Платим из своего кармана» 

Ura.Ru и ещё 1 14 минут назад
Россияне потребовали сократить штат чиновников
Фото: © URA.RU
Чиновники должны нести ответственность из-за непродуманных реформ, которые нанесли вред государству и народу. В петиции, которая появилась на сайте «Российской общественной инициативы» автор предложил строго наказывать тех, кто провалил реформу здравоохранения, образования, а также пенсионную.
Автор петиции считает, что пандемия показала несостоятельность реформы здравоохранения в стране. По его словам, на окраинах больницы закрыли, штат оптимизировали настолько, что с больными стало некому работать.
«Система в моменте оказалась не в состоянии выполнять свои функции… Потрачены средства на проведение «реформы», теперь деньги тратятся на устранение этих «ошибок». Народ платит из своего кармана деньгами, нервами, здоровьем, жизнью», — отмечается в сообщении.
Провальной, по мнению составителей петиции, также оказались пенсионная реформа и реформа образования.
«Необразованные люди не в состоянии воспроизводить специалистов и управлять высокотехнологичным оборудованием… ни о каком «технологическом рывке» при смене «технологических укладов» речи идти не может», — отмечается в документе.
Авторы петиции предлагают провести ревизию госструктур, сократив штат чиновников и депутатов федерального уровня. Для гослужащих, по мнению составителей петиции, должна быть установлена зарплата на уровне минимального прожиточного минимума, «с учётом того, что они используют государственное жильё, транспорт и другие льготы».
После освобождения от должности комиссия должна проверить действия чиновника и в случае «неудовлетворительного» результата выяснить ущерб государству и сумму морального и материального вреда.
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Общество , Политика
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