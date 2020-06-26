Захарченко, как сообщал «Рамблер», погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Некоторое время назад Бородай заявил учредителю «Царьграда» Константину Малофееву , что ему хорошо известно, что специальную операцию по убийству Захарченко под контролем СБУ планировали заброшенные агенты, каждому из которых было более 70 лет.

«Старики-разбойники ликвидировали народного героя», — отметил Малофеев.

Бородай объяснил это тем, что никто не стал бы подозревать пенсионеров в организации убийства лидера ДНР. Также он сообщил, что некоторые из агентов СБУ были арестованы.