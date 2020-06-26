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Стали известны убийцы Захарченко 

Артём Кульша 38 минут назад
Бывшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко убили старики-разбойники под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом бывший председатель Совета министров ДНР Александр Бородай заявил изданию «Царьград».
Восковые фигуры Захарченко и Моторолы испугали людей
Захарченко, как сообщал «Рамблер», погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Некоторое время назад Бородай заявил учредителю «Царьграда» Константину Малофееву, что ему хорошо известно, что специальную операцию по убийству Захарченко под контролем СБУ планировали заброшенные агенты, каждому из которых было более 70 лет.
«Старики-разбойники ликвидировали народного героя», — отметил Малофеев.
Бородай объяснил это тем, что никто не стал бы подозревать пенсионеров в организации убийства лидера ДНР. Также он сообщил, что некоторые из агентов СБУ были арестованы.
Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что Захарченко убили сотрудники СБУ и есть вариант, что соответствующий приказ или импульс поступил в СБУ от украинского бизнеса.
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Общество , Видео , Захар Прилепин , Александр Бородай , Константин Малофеев , Александр Захарченко , СБУ , Царьград ТВ
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