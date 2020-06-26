Куда податься в России без блата 

Социологи из ВЦИОМ узнали у россиян, в каких сферах деятельности можно добиться успеха, не опираясь на чью-то помощь, своими силами. Оказалось, что самыми эффективными социальными лифтами наши сограждане считают спорт и армию. Зато политика и госуправление в представлении людей — закрытый клуб, куда нельзя попасть без денег и знакомств. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что государству очень важно наладить работу этих лифтов и позволить поколению 25+ войти в политику. Возможно, в этом смогут помочь поправки в Конституцию.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян, чтобы выяснить, в каких сферах жизни, по их мнению, можно добиться успеха, опираясь исключительно на собственные силы и таланты. Оказалось, что самыми непроницаемыми для простого человека без денег и полезных связей наши сограждане считают политику и государственное управление. Зато в качестве наиболее перспективных социальных лифтов они видят спорт и армию.

Согласно данным исследования, 86% респондентов считают, что в спорте можно достичь вершин, опираясь исключительно на себя, 11% в это не верят. 84% считают, что собственных качеств достаточно для продвижения по службе в армии (те же 11% придерживаются противоположной точки зрения). Ещё одним перспективным направлением деятельности они видят науку (82% считают, что успеха здесь можно добиться самостоятельно, 15% думают иначе). Также эффективными социальными лифтами россияне видят работу в общественных организациях (76% против 18%), бизнес (71% против 26%), и даже шоу-бизнес (66% против 28%). Следом идёт Русская православная церковь : 63% опрошенных считают, что здесь достаточно своих возможностей для продвижения, в то время как 15% думают, что это не так, при этом 22% вообще затруднились оценить этот вариант. Это объясняется тем, что особенности деятельности столь крупной религиозной организации далеко не очевидны для людей светских.

По результатам этого опроса ВЦИОМ хорошо видно, какие сферы деятельности кажутся россиянам закрытым для обычных людей. Так, целых 43% респондентов считают, что без блата невозможно добиться успеха в госуправлении, 46% придерживаются такого мнения о политике в целом. Причём у людей в возрасте от 18 до 24 лет, которым все горы по плечу, эти две сферы также оказались в лидерах антирейтинга: 33% и 45%, соответственно, соваться в госуправление и политику без денег и связей не рискнули бы.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru отметил важную особенность работы социального лифта в нашей стране. По его словам, элита готова привлекать новых исполнителей, но не готова подвергать себя риску замены:

В нынешней России политический класс во многом формируется по принципу обмена услуг, лояльности, продвижения своих, наличия связей, личностные и деловые качества вторичны. Люди это видят, знают, что и отражают опросы. Поэтому россияне считают, что политика и госуправление — это сферы, где меньше всего шансов добиться успеха собственными силами. Если ты ничей, то про карьерный взлёт можно забыть. Политическая элита оторвана от населения в том числе и потому, что её представители знают цену своего успеха. Конкурентные отношения в спорте не сравнить с имитацией отбора в политике.

При этом эксперт отметил, что наличие подъёма подразумевает и наличие спуска, а значит, человек, занимающий высокую социальную позицию, может при определенных условиях её утратить. Но для существования двунаправленной вертикальной мобильности требуется наличие проектов, предъявляющих высокие требования к политику и возлагающих на его плечи реальную ответственность за ход дела.

У нас же удобность, сервильность, лояльность ставятся во главу угла. Отбор не носит по-настоящему конкурентного характера. Главным аппаратным умением становится способность уйти от ответственности, а не наоборот. В общем, люди правы. Но это долгая история. Даже выборы у нас не механизм перемен, а инструмент консервации, — сказал он.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что в целом молодёжь больше верит в то, что может пробиться наверх, и это новое поколение действительно считает, что может реализоваться в любой сфере:

То, что в аутсайдерах оказались госуправление и политика — это ожидаемо, потому что всем кажется, что там срабатывают связи. И это во много показатель того, что в последние десятилетия мы не видим успешных молодых людей в этих сферах. Люди видят успешных молодых людей в шоу-бизнесе, предпринимательстве, но в политике люди видят, наоборот, геронтократию.

Также Добромелов считает показательным резкое падение веры в себя у людей в возрасте от 35 лет, и это говорит о том, что поколение 35-50-летних самое потерянное. Кто сумел достичь успеха на волне «нулевых» и «десятых» годов — те верят в себя. Те, кто не смогли — разочарованы.

Если посмотреть на опрос, становится понятно, что ниша, в которой сейчас «тромбы» с социальными лифтами — это государство. И это показывает запрос на перемены в этой системе. И как раз поправки в Конституцию, поскольку по сути они означают реформу в системе госуправления, должны дать возможность для людей возрастной группы 25+ прийти в политику, это очень важно. Кроме того, это показывает, что, к сожалению, конкурсы вроде «Лидеров России» кардинально не поменяли ситуацию. Конкурсы есть, а лифтов нету, — сказал он.

Руководство страны, в том числе её первое лицо, много времени уделяют планам по увеличению деловой активности населения, хотят видеть россиян боле инициативными и полезными. При этом политическая жизнь страны уже 20 лет активно консервируется, и граждане это видят. Может ли быть эффективным сильно прихрамывающее на одну ногу государство — это вопрос уже не отдалённого, но самого скорого будущего.