Пока вы спали: что ждет россиян с 1 июля 

Жизнь россиян изменится с 1 июля

С 1 июля жителей России ожидает рост тарифов ЖКХ на 2,4-6,5% в зависимости от региона, гражданам больше не придется платить за поверку электросчетчиков, так как приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний, а регионы смогут вводить налог для самозанятых. Об этом сообщает «Российская газета».

Среди изменений, которые ждут россиян с 1 июля, издание также отмечает возобновление индексации страховых пенсий пенсионерам — опекунам и попечителям несовершеннолетних детей, изменение порядка заполнения справок о доходах госслужащими, отмену автомобильного знака «Инвалид», упрощение процедуры подключения к электросетям, введение обязательной маркировки обуви и завершение перевода пенсионеров на карты «Мир».

Россияне не торопятся в фитнес-клубы

После снятия ограничений в Москве заработали 58% фитнес-клубов, при этом у четверти посещаемость не превысила 25%. В регионах ситуация куда хуже, отмечает «Коммерсант».

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии России отметили, что самыми проблемными остаются Санкт-Петербург и Ленинградская область, где главный санитарный врач обмолвилась о полном открытии фитнеса только осенью.

По данным гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, объем всей российской фитнес-индустрии в 2019 году составил 140 млрд руб., однако в 2020 году сокращение может достичь 30%.

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Проигрыш «Манчестер Сити» «Челси» со счетом 1-2 позволил «Ливерпулю» стать чемпионом за семь туров до конца сезона Английской премьер-лиги.

PEP 💬 Congratulations for Liverpool fans, the manager, the players. Well deserved. Good champion.



🔵 #ManCity— Manchester City (@ManCity) June 25, 2020 После проигрыша отставание «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» составляет 23 очка, которые невозможно отыграть за оставшиеся 7 туров, и клуб уже поздравил соперников с победой.

Россия поможет Индии в конфликте с Китаем

Россия форсирует выполнение контракта по поставкам в Индию пяти зенитных ракетных систем С-400, а также активизирует переговоры по поставкам истребителей. Такие договоренности стали итогом визита в Москву министра обороны Индии Раджнатха Сингха, пишет «Коммерсант».

По данным индийских источников издания, Индия рассчитывает, что первая система С-400 будет поставлена уже до конца этого года, а полностью контракт будет исполнен в 2024 году. Индия намерена использовать российское оружие на границах с Китаем и Пакистаном.

Молдавия смотрит в сторону Европы

Евразийский банк развития увеличивает свой проектный портфель, запустил прямую конвертацию национальных валют, а его участниками выразили желание стать Венгрия и Молдавия. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава ЕАБР Андрей Бельянинов

«У нас очень серьезный действующий портфель инфраструктурных инвестиций — и сейчас стало еще больше заявок на финансирование из всех шести стран, с которыми мы работаем. (…) Впервые за много лет к нам идут две новые страны: Молдавия и Венгрия. Венгрия в понимании обывателя вообще не ассоциируется с евразийской интеграцией. Хотя членство этого государства открывает абсолютно новые возможности», — подчеркнул он.

Рост инфляции ускорился

Инфляция в России ускоряется вторую неделю подряд и составила 3,2% в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, частично ускорение связано с низкой базой, поскольку инфляция за весь июнь прошлого года оказалась нулевой. При этом экономисты уверены, что такой разгон — временный фактор.