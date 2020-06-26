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Голикова призвала установить наблюдение за переболевшими COVID 

Моя Москва.онлайн и ещё 26 37 минут назад
За переболевшими COVID-19 установят наблюдение
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала установить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими коронавирусом, пишет РИА Новости.
По ее словам, течение инфекции до конца не изучено, поэтому пока не понято, какие отдаленные последствия будут у переболевших.
По словам Голиковой, нужно установить периодичность и объемы медобследований пациентов.
Также она сказала, что обращать внимание следует и на очевидные риски, с которыми сталкиваются в России и за рубежом.
Среди уже известных рисков обострение ишемической болезни сердца, гипертоническая болезни, формирование заболеваний лёгких и пр.
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Общество , Татьяна Голикова , РИА Новости
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