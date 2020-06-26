Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» выяснили, насколько россиянам надоел карантин 

Сервис Работа.ру и портал «Рамблер» провели исследование и выяснили, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. В опросе приняли участие более 20,2 тыс. пользователей портала «Рамблер» и более 2,5 тыс. пользователей Работы.ру, у которых есть дети.

В среднем пользователям «Рамблера» карантин надоел на 7,5 баллов из 10. При этом большинство участников опроса (59%) отметили, что максимально устали от карантинных мер и выбрали ответ «10 баллов». На втором месте оказался результат в 1 балл (карантин не надоел совсем) — его отметили 17% респондентов.

Место проведения опроса: , все округа Россия , все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 20 200 респондентов

Время проведения: июнь 2020 года

Оцените от 1 до 10, насколько вам надоел карантин? (где 1 — совсем не надоел, а 10 — уже сильно надоел)

Рамблер

Больше всего опрошенных (32%) отметили, что им надоело постоянно носить маски и перчатки вне дома. 22% респондентов устали от страха заразиться вирусом и подвергнуть опасности своих родных и близких. 14% не хватало посещения развлекательных учреждений, а 8% опрошенных соскучились по массовым мероприятиям. 3% респондентов устали от круглосуточных занятий с детьми. При этом 15% участников исследования указали, что они без труда пережили все трудности карантина.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 20200 респондентов

Время проведения: июнь 2020 года

Что больше всего вам надоело на карантине?

Рамблер

Сервис Работа.ру решил узнать, насколько сложно приходилось родителям, оставшимся на самоизоляции с детьми. На вопросы ответили более 2,5 тыс. пользователей-родителей.

При этом 82% респондентов ответили, что дети не мешали им работать в период самоизоляции. 18% опрошенных родителей столкнулись с трудностями в организации работы из-за того, что отвлекались на детей.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, у которого есть дети

Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: июнь 2020 года

Отвлекали ли вас дети от работы в период самоизоляции?

Рамблер

Каждый пятый родитель отметил влияние периода самоизоляции на их отношения с детьми — им понравилось проводить больше времени вместе. Для 8% респондентов совместный карантин с детьми оказался испытанием. А 72% опрошенных не заметили каких-либо изменений в семейных взаимоотношениях.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, у которого есть дети

Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: июнь 2020 года

Повлиял ли период самоизоляции на ваши отношения с ребенком?

Рамблер

Сложнее всего на самоизоляции родителям и их детям далось дистанционное обучение — это отметили 36% опрошенных (множественный выбор). Ограничение времени прогулок и общения со сверстниками тяжело дались 35% и 32% респондентов соответственно. 27% участников исследования указали, что для них стала проблемой приостановка работы секций и кружков для детей. 23% опрошенных родителей отметили, что совершенно спокойно перенесли с детьми период самоизоляции. 16% опрошенных пришлось искать новые хобби для занятий с детьми. В варианте «Другое» респонденты чаще всего уточняли, что их дети уже не такие маленькие и могли сами позаботиться о себе на карантине.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, у которого есть дети

Размер выборки: более 2500 респондентов

Время проведения: июнь 2020 года

Что, по вашему мнению, далось тяжелее всего вашему ребенку на самоизоляции? (множественный выбор)