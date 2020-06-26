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В России пройдет дрифт на катафалке и соревнования по копанию могил 

Артём Кульша 50 минут назад
В России устроят дрифт на катафалках
Фото: Reuters
Во Владивостоке в рамках выставки ритуальных агентств «Некрополь» пройдет дрифт на катафалке, а в Омске — соревнования по скоростному копанию могил. Об этом представитель организационного комитета выставки сообщил РИА Новости.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в рамках форума-выставка «Некрополь-Приморье 2020», который состоится в августе во Владивостоке, пройдет конкурс по скоростному копанию могил и демонстрация профессиональным пилотом технических возможностей катафалка.
Во вторник представитель компании «ДВ-Гранит», которая намерена принять участие в мероприятии, заявил, что во Владивостоке не состоится конкурс по копанию могил. Он объяснил это тем, что тот не был утвержден организаторами.
В свою очередь, представитель организационного комитета выставки «Некрополь» рассказала, что конкурс собиралась проводить компания из Омска. Позже ее руководство решило провести конкурс в Омске, когда ритуальная выставка пройдет там.
«Дрифт на катафалке (во Владивостоке. — Прим. ред.) состоится», — заверил собеседник РИА Новости.
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Общество , РИА Новости , Владивосток , Омск
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