В России устроят дрифт на катафалках

Во Владивостоке в рамках выставки ритуальных агентств «Некрополь» пройдет дрифт на катафалке, а в Омске — соревнования по скоростному копанию могил. Об этом представитель организационного комитета выставки сообщил РИА Новости.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в рамках форума-выставка «Некрополь-Приморье 2020», который состоится в августе во Владивостоке, пройдет конкурс по скоростному копанию могил и демонстрация профессиональным пилотом технических возможностей катафалка.

Во вторник представитель компании «ДВ-Гранит», которая намерена принять участие в мероприятии, заявил, что во Владивостоке не состоится конкурс по копанию могил. Он объяснил это тем, что тот не был утвержден организаторами.

В свою очередь, представитель организационного комитета выставки «Некрополь» рассказала, что конкурс собиралась проводить компания из Омска. Позже ее руководство решило провести конкурс в Омске, когда ритуальная выставка пройдет там.