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Назван срок второй волны коронавируса в России 

Артём Кульша 25 минут назад
Названа дата второй волны коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Во Владивостоке и крупных городах в европейской части России через две недели может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом вирусолог Михаил Щелканов заявил «Ура.ру».
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 9,6 миллиона человек. В России число заболевших превысило 613,9 тысячи человек, число выздоровевших — 375,1 тысячи человек, число умерших — 8,6 тысячи человек.
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Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что на прошлой неделе в 30 странах Европы впервые за несколько месяцев был зафиксирован рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и это может стать причиной возобновления пандемии в 11 из них.
«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — заявил сегодня Щелканов.
По его мнению, новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в крупных транспортных городах в европейской части России — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, — а также во Владивостоке, потому что через него на родину из Европы возвращаются жители Китая.
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Общество , ВОЗ , Владивосток
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