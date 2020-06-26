Какой праздник 26 июня 

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В пятницу, 26 июня, отмечаются Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом и Международный день в поддержку жертв пыток. В этот день родился музыкант Вячеслав Петкун и скончался политик Евгений Примаков

Накануне, 25 июня, как писал «Рамблер», отмечались День моряка и Всемирный день витилиго.

В народном календаре славян 26 июня (по старому стилю) — Акулина. На Акулину было принято готовить кашу из оставшейся от предыдущего урожая гречки для нищих и странников.

26 июня Петр I прибыл в Вену с Великим посольством (1698 год), состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» (1925), в СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза (1945), в Обнинске запустили первую в СССР атомную электростанцию (1954), Мохаммед Али объявил о завершении карьеры (1979), Верховный суд США обязал все штаты выдавать брачные свидетельства однополым парам (2015).