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Вдова сына Хрущёва названа причину его смерти 

Вероника Полынина 46 минут назад
Вдова сына Хрущёва названа причину его смерти
Фото: РИА Новости
Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сообщения СМИ о том, что причиной смерти ее супруга стало огнестрельное ранение в голову.
«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила она РИА «Новости».
Она назвала инсинуациями заявления о гибели Хрущева от огнестрельного ранения.
18 июня, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что профессор Института международных исследований Томаса Уотсона Сергей Хрущев, проживавший с 90-х годов в городе Крэнстон (Род-Айленд, США), скончался. Информацию о смерти подтвердили его друзья и правнучка Нина. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева ушел из жизни на 85 году жизни. 25 июня на сайте Associated Press была опубликована статья с комментарием медицинского эксперта Джозефа Венделькена, который заявил, что погибший скончался от огнестрельного ранения в голову. Эту информацию подтвердил РИА «Новости» сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен.
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Общество , Сергей Хрущев , Томас Уотсон , КПСС , РИА Новости
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