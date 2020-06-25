Вдова сына Хрущёва названа причину его смерти 

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Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сообщения СМИ о том, что причиной смерти ее супруга стало огнестрельное ранение в голову.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила она РИА «Новости».

Она назвала инсинуациями заявления о гибели Хрущева от огнестрельного ранения.