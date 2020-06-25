Проголосовать дважды по поправкам в Конституцию не получится

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Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«Если говорить про ту ситуацию с дистанционным электронным голосованием. Система имеет страховочный механизм. 30 июня после того как закончится дистанционное электронное голосование, выверяют списки для того, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке, а также те, кто проголосовал, и по ним будет проведена сверка со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений», — сказал он.

Юрий Ермолов добавил, что принято решение после этого случая в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

Председатель Московской городской избирательной комиссии заявил, что попытка повторно проголосовать является нарушением закона. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.