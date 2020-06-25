Ректор МГИМО оценил предложенные поправки к Конституции

«Я внимательно очень смотрел эти поправки и, более того, обсуждал их и с нашими юристами-международниками. Конечно, поправки, связанные с правом и приоритетом российского права, они, прежде всего, связаны с необходимостью избегать искажения норм международного права применительно к нашей политике, нашей стране», — сказал он.

По его словам, в полной мере сохраняются те статьи, которые гласят о том, что Россия является участниками многих международно-правовых договоров.

«Но когда мы говорим о приоритете права, мы, прежде всего, имеем в виду, что международная ситуация складывается таким образом, что некоторые из этих норм очень серьёзно искажаются», — добавил он.

Как считает Торкунов, Россия должна «просто оберегать себя от такого рода искажений».

«Я стопроцентно уверен, что в части, касающейся действительного, позитивного и последовательного выполнения норм международного права, страна будет придерживаться тех норм, которые общеприняты», — подчеркнул он.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ , и рекомендовала изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79.

В них речь идёт о том, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».