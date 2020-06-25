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Ректор МГИМО прокомментировал предложенные поправки к Конституции 

RT на русском и ещё 71 45 минут назад
Ректор МГИМО оценил предложенные поправки к Конституции
Фото: РИА Новости
Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России прокомментировал RT предложенные в части права поправки к Конституции.
«Я внимательно очень смотрел эти поправки и, более того, обсуждал их и с нашими юристами-международниками. Конечно, поправки, связанные с правом и приоритетом российского права, они, прежде всего, связаны с необходимостью избегать искажения норм международного права применительно к нашей политике, нашей стране», — сказал он.
По его словам, в полной мере сохраняются те статьи, которые гласят о том, что Россия является участниками многих международно-правовых договоров.
«Но когда мы говорим о приоритете права, мы, прежде всего, имеем в виду, что международная ситуация складывается таким образом, что некоторые из этих норм очень серьёзно искажаются», — добавил он.
Как считает Торкунов, Россия должна «просто оберегать себя от такого рода искажений».
«Я стопроцентно уверен, что в части, касающейся действительного, позитивного и последовательного выполнения норм международного права, страна будет придерживаться тех норм, которые общеприняты», — подчеркнул он.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ, и рекомендовала изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79.
В них речь идёт о том, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя выводы Венецианской комиссии, подчеркнул, что поправки с точки зрения международного права абсолютно легитимны.
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Комментарии 2
Общество , Анатолий Торкунов , Сергей Лавров , ЕСПЧ , МИД , МГИМО , Совет Европы
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