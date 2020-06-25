Пивоваров лишился работы

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI. Как говорится в заявлении компании, эта должность будет упразднена.

"Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня уходит со своей должности, чтобы развивать собственные проекты. Его позиция в компании упраздняется. Ключевые контентные направления канала — информационное и развлекательное — возглавят профильные топ-менеджеры", — отмечено в заявлении.

По словам Пивоварова, развитие его личных проектов, на которых он сосредоточен в последнее время, требует большого количества времени и сил, "что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI".

Пивоваров возглавил канал в 2016 году, когда его для разработки редакционной политики пригласил предыдущий владелец Руслан Соколов. Журналист перезапустил RTVI: в эфире за время его работы появились новые программы и ведущие. Аудитория телеканала с 2017 года выросла почти в два раза — с 6,5 млн зрителей до 12 млн, отмечается в заявлении.

Среди ближайших планов RTVI — развитие на Западном побережье США, где базируется нынешний акционер Микаэль Исраелян, в европейских странах, а также в Грузии и Армении.