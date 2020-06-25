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Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Пивоваров лишился работы
Фото: РИА Новости
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI. Как говорится в заявлении компании, эта должность будет упразднена.
"Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня уходит со своей должности, чтобы развивать собственные проекты. Его позиция в компании упраздняется. Ключевые контентные направления канала — информационное и развлекательное — возглавят профильные топ-менеджеры", — отмечено в заявлении.
По словам Пивоварова, развитие его личных проектов, на которых он сосредоточен в последнее время, требует большого количества времени и сил, "что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI".
Пивоваров возглавил канал в 2016 году, когда его для разработки редакционной политики пригласил предыдущий владелец Руслан Соколов. Журналист перезапустил RTVI: в эфире за время его работы появились новые программы и ведущие. Аудитория телеканала с 2017 года выросла почти в два раза — с 6,5 млн зрителей до 12 млн, отмечается в заявлении.
Среди ближайших планов RTVI — развитие на Западном побережье США, где базируется нынешний акционер Микаэль Исраелян, в европейских странах, а также в Грузии и Армении.
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Общество , Другое , Алексей Пивоваров
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