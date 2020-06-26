Примерно 50% опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, говорится в социологическом бюллетене фонда "Общественное мнение"

"А в принципе, если бы появилась качественная вакцина, Вы бы хотели или не хотели сделать прививку от коронавируса: 44% от всех опрошенных хотели бы, 50% — не хотели бы, 6% — затрудняюсь ответить", — следует из документа.

При этом больше всего о нежелании делать прививку заявили россияне в возрасте 31 — 45 лет (64%), 18-30 лет (51%). Среди причин опрошенные назвали недоверие качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Изо всех людей, принявших участие в опросе, большинство (29%) ждут вакцину уже в этом году, 19% — в первой половине 2021 года и 10% — во второй. Меньше всего респондентов — 9% — убеждены, что вакцина не появится раньше 2022 года, а 14% и вовсе считают, что лекарства так и не будет. Однако около половины респондентов уверены, что российская вакцина будет хорошего качества.

"Как вам кажется, российская вакцина от коронавируса, появление которой ожидается осенью этого года, будет хорошего или плохого качества? Хорошего — 48%, 20% — плохого и 31% — затрудняюсь ответить", — говорится в опросе.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 19–21 июня, в котором приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.