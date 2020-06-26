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Названа дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту 

Газета.Ru и ещё 12 40 минут назад
Названа дата открытия грузового сообщения по мосту в Крым
Фото: РИА Новости
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня текущего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".
В этот день два грузовых состава пройдут по мосту навстречу друг другу, заявили в инфоцентре. Там добавили, что один состав будет перевозить продукцию крымских предприятий, второй — горючее, удобрение и рельсы со стороны Краснодарского края.
В настоящее время мост работает в штатном режиме и готов к росту трафика в обе стороны, отметил генеральный директор компании-подрядчика "СГМ-Мост" Александр Островский.
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Общество , Крымский мост , Война в Сирии , Крым наш , Александр Островский , Интерфакс
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