До идеала не хватает пары операций 

Блогерша из Киева Анастасия Покрищук называет себя «Королевой Instagram».

Раньше девушка работала продавцом, считала себя настоящей уродиной и копила на пластическую операцию. Сейчас 30-летняя Настя Покрищук довольна своей внешностью, хотя признается, что до идеала ей не хватает еще пары операций.

«Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу», — вспоминает «Королева Instagram» в интервью «КП-Украина».

По словам Анастасии, она хочет найти настоящую любовь. Ее идеал мужчины — это красивый, добрый и не жадный человек. Он не должен иметь проблем с лишним весом, так как Покрищук внимательно следит за собой.

Девушка ведет блог в Instagram, на который подписаны 150 тысяч человек. Она принимает участие в различных телешоу и копит деньги на новую грудь.