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Глава омского избиркома, выигравшая квартиру, пожаловалась на завистников 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Жительница села Лузино Омской области Анна Ганева, которая выиграла квартиру в розыгрыше после Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, пожаловалась, что теперь «вся деревня стоит на ушах» и со всех сторон льётся негатив.
По словам, Анны Ганевой многие полагают, что выигрыш достался ей, так как она работала председателем избирательной комиссии № 1352 в селе.
Вся деревня наша «стоит на ушах». Я вроде осознаю, что получила крупный выигрыш, но радоваться боюсь. Теперь думаю, как бы пережить льющийся со всех сторон негатив. Знаете, как люди реагируют, мама дорогая! Многие ведь думают, а не подтасовали ли мы чего сами на участке? Говорят, об «удивительной случайности». Порадоваться за человека ведь не каждый может, — процитировали Анну Ганеву на портале «Московский Комсомолец».
Она поделилась, что, беря купон, рассчитывала на выигрыш скидочного купона в магазин.
А тут вытаскиваю сертификат, стираю защитный слой — и, бац, квартира! Как-будто воздалось мне за все труды…
Анна Ганева отметила, что в лотерее разыгрывается пять квартир и пять автомобилей, разная техника, в том числе крупная бытовая, а также ноутбуки, инструменты, электросамокаты, электрические зубные щётки и многое другое.
Председатель омского избиркома рассказала, что квартира, которая ей досталась, находится на улице Верхнеднепровская, д. 273.
Мне просто сказали адрес, где эта квартира находится. Это новый микрорайон Омска, Рябиновка. И вроде как это «двушка», площадь квартиры — 43,6 кв. метра. У меня двое детей, трое внуков. Одному из внуков — 16 лет, на следующий год он заканчивает школу. Будет поступать в Омске в колледж или университет, квартира эта нам ох как пригодится, — рассказала Анна Ганева.
Как писал NEWS.ru ранее, председатель омского избиркома в своей удаче она не видит ничего предосудительного. И связи с должностью никакой нет — ей просто повезло.
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Общество , Видео , Московский комсомолец , Омская Область
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