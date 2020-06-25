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«Это каминг-аут?»: на посольстве США в Москве заметили флаг ЛГБТ 

Мария Иванова и ещё 1 37 минут назад
На посольстве США в Москве заметили флаг ЛГБТ
Фото: Reuters
Журналист Андрей Медведев обратил внимание на радужный флаг, появившийся на здании посольства США в Москве, и назвал это «каминг-аутом». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», новый флаг на здании посольства заметили 25 июня. Радужное знамя впервые использовали в качестве символа ЛГБТ-сообщества 25 июня 1978 года в ходе гей-парада в Сан-Франциско. С тех пор эта дата считается Днем радужного флага.
«Кажется, это называется каминг аут. Нельзя сказать, что мы так не догадывались», — прокомментировал появление флага на посольстве Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он поблагодарил американцев «за откровенность» и заявил, что в России на их счет «не ошибались».
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Общество , Андрей Медведев , Москва , США
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