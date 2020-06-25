На посольстве США в Москве заметили флаг ЛГБТ

Как сообщал «Рамблер», новый флаг на здании посольства заметили 25 июня. Радужное знамя впервые использовали в качестве символа ЛГБТ-сообщества 25 июня 1978 года в ходе гей-парада в Сан-Франциско. С тех пор эта дата считается Днем радужного флага.

«Кажется, это называется каминг аут. Нельзя сказать, что мы так не догадывались», — прокомментировал появление флага на посольстве Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он поблагодарил американцев «за откровенность» и заявил, что в России на их счет «не ошибались».