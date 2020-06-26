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МГИК: В УИКах в результате ежедневной сверки было уточнено 12 тыс. записей 

Агентство «Москва» и ещё 68 1 час назад
УИКи уточнили статус 12 тысяч записей в ходе ежедневной сверки
Фото: РИА Новости
В участковых комиссиях в результате сверки было уточнено 12 тыс. записей. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
«Участковой комиссией провели работу по проверке регистра электронных голосующих — 1 млн 50 тыс. — и списка голосующих на участках. В результате этой работы мы внесли в списки голосующих 12 тыс. 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование», — заявил Ермолов.
Он отметил, что среди них не было ни одного, кто получил бюллетень на участке по месту жительства.
«Система не допускает двойного голосования. Подобную сверку будем проводить еще раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе и 12 тыс. 537 будут обеспечены контролем. Соответственно все, кто записался на электронное голосование, будут обеспечены системой дополнительного контроля», — уточнил Ермолов.
Председатель МГИК добавил, что подобную сверку планируется проводить ежедневно. «Также она будет проведена после окончания электронного голосования 30 июня перед стартом общероссийского голосования», — уточнил Ермолов.
Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня — с 8:00 до 16:00.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн — с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.
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Общество , Конституция РФ
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