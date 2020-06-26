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Исследование: каждый пятый россиянин устал бояться коронавируса 

РИА Новости и ещё 55 27 минут назад
Россияне устали бояться коронавируса
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Россияне за время самоизоляции устали быть дома на 7,5 из 10 баллов, а каждый пятый больше не может бояться коронавируса, говорится в совместном исследовании сервиса Работа.ру и портала "Рамблер", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование было призвано выяснить, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. Оно проводилось в июне, в нем приняло участие более 22 тысяч человек.
Как отмечается, 14% участвовавших в исследовании не хватало посещения развлекательных учреждений, а 8% соскучились по массовым мероприятиям. 3% устали от круглосуточных занятий с детьми.
При этом 15% участников исследования указали, что они без труда пережили все трудности карантина.
"В среднем пользователям "Рамблера" карантин надоел на 7,5 баллов из 10. При этом большинство участников опроса (59%) отметили, что максимально устали от карантинных мер и выбрали ответ "10 баллов". На втором месте оказался результат в 1 балл (карантин не надоел совсем) — его отметили 17% респондентов", — сообщается в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Социология , РИА Новости
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