Россияне начали возвращаться в офисы 

Большинство россиян уже вернулись на работу в офисы. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По результатам опроса, продолжают работать на удаленке только четверть россиян — 25 процентов. Остальные три четверти опрошенных — 75 процентов — перешли к офисной работе. При этом легко вернулись в прежний режим только около 40 процентов респондентов. Больше всего на удаленке они скучали по офисной атмосфере и общению с коллегами. Еще треть россиян отметили, что за время изоляции отвыкли тратить время на дорогу.

Всего во время изоляции 42 процента респондентов продолжили работать в прежнем режиме. 30 процентов не работали, остальные 28 процентов опрошенных переходили на удаленный режим работы. Из них уже вернулись в офисы 68 процентов, еще семь процентов чередуют работу из дома и офиса.

В опросе приняли участие 4,5 тысяч россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Ранее россиянам дали советы по выходу на работу после изоляции. В частности, наращивать нагрузку стоит постепенно, а также по возможности постараться распределять ее.