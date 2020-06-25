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В России может сократиться число трудовых мигрантов 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В России сократится число трудовых мигрантов
Фото: ТАСС
Число работающих иностранцев, занятых в экономике России и прибывающих в нашу страну на основании рабочей визы, может быть сокращено в 2021 году до 104 993 человек, сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда. Именно это ведомство отвечает за определение потребности в привлечении иностранных работников из стран, гражданам которых для попадания в Россию необходимо получать визу. В нынешнем году размер квоты составляет 144 583 человека.
"Такая квота должна быть сформирована к 15 ноября, сейчас проект документа проходит общественное обсуждение, — объяснили в пресс-службе. — Снижение доли иностранных работников запланировано в таких сферах, как управление недвижимым имуществом, деятельность по обслуживанию зданий и территорий; лесоводство и лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели и ряда других".
При этом в Минтруде подчеркнули, что речь идет только о части трудовых мигрантов. Граждане государств, имеющие право въезжать в Россию без визы (например, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Узбекистана), подпадают под зону ответственности МВД.
Если проект документа будет утвержден без изменений, то приехать работать в Россию сможет лишь часть иностранных рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.
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Общество , Минтруд , МВД
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