В России сократится число трудовых мигрантов

Число работающих иностранцев, занятых в экономике России и прибывающих в нашу страну на основании рабочей визы, может быть сокращено в 2021 году до 104 993 человек, сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда . Именно это ведомство отвечает за определение потребности в привлечении иностранных работников из стран, гражданам которых для попадания в Россию необходимо получать визу. В нынешнем году размер квоты составляет 144 583 человека.

"Такая квота должна быть сформирована к 15 ноября, сейчас проект документа проходит общественное обсуждение, — объяснили в пресс-службе. — Снижение доли иностранных работников запланировано в таких сферах, как управление недвижимым имуществом, деятельность по обслуживанию зданий и территорий; лесоводство и лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели и ряда других".

При этом в Минтруде подчеркнули, что речь идет только о части трудовых мигрантов. Граждане государств, имеющие право въезжать в Россию без визы (например, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Узбекистана), подпадают под зону ответственности МВД

Если проект документа будет утвержден без изменений, то приехать работать в Россию сможет лишь часть иностранных рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.