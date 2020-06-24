Парад Победы в Москве 

На Красной площади в Москве состоялся парад Победы. В параде приняли участие около 14 тыс. человек, более 200 единиц исторической, современной и перспективной военной техники, а также авиация. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади выступил с обращением. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло».

«Невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная армия», — сказал Путин.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии. 26 мая Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.