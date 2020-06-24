Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад Победы в Москве 

Александр Котлеткин 20 минут назад
На Красной площади в Москве состоялся парад Победы. В параде приняли участие около 14 тыс. человек, более 200 единиц исторической, современной и перспективной военной техники, а также авиация. Об этом сообщает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади выступил с обращением. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло».
«Невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная армия», — сказал Путин.
Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии. 26 мая Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.
Видео дня. Особенности главного военного смотра 24 июня
Общество , Фото , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
00:05
Путин оценил парад Победы жестом
Политика
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
00:07
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
Общество
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение