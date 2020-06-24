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В соцсетях ответили на запрет поездок в Европу. «У нас и денег нет» 

Ura.Ru 49 минут назад
В соцсетях ответили на запрет поездок в Европу
Фото: РИА Новости
Новость о том, что россиян не пустят в Европу, разделила пользователей соцсетей на два лагеря — одни расстроились, другим оказалось все равно. URA.RU собрало мнения пользователей Twitter и Facebook.
«Да, грустно», — написала Лариса Петухова. «Увы. Плохо (слово изменено), конечно», — заявил Анатолий Суходольский. «Не очень то и хотелось!» — отметил Иван Акулов. «У нас и денег на Европу нет», — заметила Анита Борсова. «В сентябре не сезон еще», — подчеркнул пользователь Twitter @KtulhuKtulhu.
Один из пользователей Twitter и вовсе не выразил определенного отношения к закрытию границ, но красочно проиллюстрировал это событие. «Никаких Тагилов в Греции и богатых проституток в Куршевеле», — написал @KotikRe53702701.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Евросоюз после смягчения ограничений по коронавирусу может сохранить запрет на въезд для россиян. Также запрет могут сохранить для США и Бразилии, пишет RNS. Такое решение о закрытии границ будет приниматься, исходя из эпидемиологических критериев.
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Общество , Иван Акулов , ЕС , New York Times
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