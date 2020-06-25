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В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса 

ИА Regnum и ещё 7 1 час назад
В омском доме престарелых произошла вспышка COVID-19
Фото: РИА Новости
В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
О ситуации в центре омский министр здравоохранения Ирина Солдатова сообщила заместителю председателя правительства Омской области, министру труда и социального развития Владимиру Куприянову. Документ обнародовало издание «Коммерческие вести».
В письме, являющемся частью служебной переписки, говорится, что 17 июня из дома престарелых госпитализировали девять пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. 19 июня поступила информация об 11 положительных результатах на коронавирус среди проживающих в доме-интернате. Четыре пациента были незамедлительно госпитализированы в связи с тяжестью состояния. 20 июня шесть пациентов с положительными результатами также были госпитализированы в «ковидные» стационары.
Таким образом, в течение двух дней были госпитализированы 19 проживающих.
Между тем, по имеющейся информации, 92 человека находятся в пределах одного этажа. Всего в корпусе насчитывается 266 человек.
Министр утверждает, что ранее минздрав настаивал на срочном введении в указанном учреждении обсервационного режима.
«Министерство здравоохранения Омской области считает целесообразным и необходимым организовать медицинское наблюдение и лечение при необходимости всех проживающих на территории Нежинского геронтологического центра, а также в кратчайшие сроки организовать работу по обеспечению коечного фонда дома-интерната не менее 50% централизованной или иными видами поставки кислородом», — говорится в письме.
В минздраве подчеркнули, что к сложившейся ситуации привело «несвоевременное принятие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции». Это «ставит под угрозу возможность стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе в целом», ведь в доме престарелых проживают люди из группы риска.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня в Омской области коронавирус был выявлен у 3184 человек.
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Комментарии
Общество , Коронавирус , Владимир Куприянов , Ирина Солдатова , Минздрав РФ , Минтруд , Омск , Омская Область
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