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В России выявлено 7 176 новых случаев COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 29 минут назад
В России выявлено 7 176 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в России выявлено 7 176 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
За день скончались 154 пациента с коронавирусом, 12 393 человека полностью выздоровели, указано в сообщении штаба.
Общее число случаев COVID-19 в России составляет 606 881, из них 8 513 — с летальным исходом. Выздоровели 368 822 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Новости Москвы , ВОЗ
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