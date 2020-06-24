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«Мне лично не нужен»: Макаревич о Параде Победы 

Ирина Лебедева 36 минут назад
Пандемия коронавируса изменила жизнь людей. В частности, ныне впервые для очень многих россиян был перенесен Парад Победы — с 9 мая на 24 июня.
Как известно, дата переноса была выбрана неслучайно — впервые Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года.
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В этом году торжественное настроение жителей России, конечно, несколько сбилось. Но все равно во всех городах-героях Великой Отечественной, а также в некоторых других в этот день пройдут военные парады, которые ранее отменили из-за коронавируса.
СМИ поинтересовались у известных российских артистов, как они относятся к переносу знакового мероприятия и следовало бы, по их мнению, проводить парад вообще.
Неожиданный ответ дал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.
«Мне лично не нужен. Я в детстве получал удовольствие от парадов когда мне было 8 лет. Я выходил на набережную и смотрел, как танки готовятся к выходу на Красную площадь», — приводит слова музыканта Тeleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», 66-летний рок-музыкант считает, что жизнь его сложилась счастливо.
Он всю жизнь занимался любимым делом, получил всенародное признание, жив-здоров и обрел новую любовь.
В отличие от многих звезд, которых сгубили вредные пристрастия, недруги или проблемы со здоровьем.
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Общество , Видео , Андрей Макаревич , Москва
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