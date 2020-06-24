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«Мне лично не нужен»: Андрей Макаревич высказался о торжественном параде 24 июня 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Музыкант признался, что подобные мероприятия захватывали его в далеком детстве.
Утром 24 июня Москва и другие города России наполнились духом 9 Мая. По всей стране, и в первую очередь на Красной площади в Москве, в этот день пройдут военные парады, которые ранее были отменены из-за коронавируса.
Накануне радио «Комсомольская правда» провело опрос у звезд: нужен ли им сейчас торжественный парад. Неожиданный ответ дал известный музыкант Андрей Макаревич.
«Мне лично не нужен. Я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было восемь лет. Я выходил на набережную и смотрел, как танки готовятся к выходу на Красную площадь», — рассказал 66-летний артист.
Также он добавим, что сейчас находится не в Москве, а в Астрахани.
Напомним, в последние годы лидер «Машины времени» не раз отмечался нелицеприятными высказываниями о россиянах, его даже хотели лишить звания народного артиста. Но в 2020-м прессу стала больше интересовать личная жизнь музыканта, ведь он женился в четвертый раз — на женщине, что на 30 лет моложе него.
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Общество , Видео , Андрей Макаревич , Комсомольская правда , Москва
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