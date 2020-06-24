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Появилось видео с брошенными в квартире младенцами 

Вадим Дроздов 1 час назад
На северо-востоке Москвы в одной из квартир были найдены младенцы, оставленные без присмотра. На данный момент предполагается, что дети были рождены суррогатными матерями для последующей продажи в Китай. Возраст младенцев составляет от 5 недель до 3 месяцев. Человеческий питомник был обнаружен медицинскими работниками, которые приехали по адресу для осмотра одного из новорожденных. За детьми присматривали две азиатки. При осмотре квартиры сотрудниками правоохранительных органов РФ были найдены документы на младенцев, оформленные на китайском языке. Предположительно потенциальные родители детей не смогли их забрать из-за пандемии коронавируса и закрытых из-за этого границ.
Общество , Видео , Китай , Москва
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