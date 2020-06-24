Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке построен и открыт для посетителей. Сооружение выглядит очень монументально и величественно. Пропорции храма носят символичный характер. Так его высота составляет 75 метров, потому что построен храм к 75-й годовщине Великой победы СССР над фашистской Германией. Архитектор Главного храма ВС РФ Дмитрий Смирнов рассказал о применяемых при строительстве материалах и технологиях. Основным отделочным материалом является медь, убранства выполнены из драгоценных и поделочных камней. Купель сделана по раннехристианским образцам, в нее могут одновременно войти крещаемый и священник.
Общество , Видео , Дмитрий Смирнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предстанет перед судом по делу МН17
Украина предстанет перед судом по делу МН17
От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»
От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
Видео
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
04:17
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
Общество
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
В Ливии начинается мировая война
01:15
В Ливии начинается мировая война
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение