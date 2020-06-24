Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке построен и открыт для посетителей. Сооружение выглядит очень монументально и величественно. Пропорции храма носят символичный характер. Так его высота составляет 75 метров, потому что построен храм к 75-й годовщине Великой победы СССР над фашистской Германией. Архитектор Главного храма ВС РФ Дмитрий Смирнов рассказал о применяемых при строительстве материалах и технологиях. Основным отделочным материалом является медь, убранства выполнены из драгоценных и поделочных камней. Купель сделана по раннехристианским образцам, в нее могут одновременно войти крещаемый и священник.
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
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