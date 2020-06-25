Россиянам предложили выплаты за отказ от детсада

В своём обращении он отметил, что в России по-прежнему существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Одним из решений может стать ежемесячная выплата, которую семья по своему желанию будет оформлять взамен места в детском саду, считает Власов.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», — написано в тексте обращения.

Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Депутат также добавил, что данная возможность позволит существенно сократить очереди в детские сады, поскольку родители, у которых есть с кем оставить ребёнка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату, которая станет для них существенной мерой финансовой поддержки.

При этом те родители, которым необходимо оставлять ребёнка в учреждении дошкольного образования, гораздо легче смогут реализовать это право, отметил законодатель.