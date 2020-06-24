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В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых 

Газета.Ru и ещё 7 57 минут назад
Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Подобный шаг позволит преодолеть имущественное расслоение в обществе, считает Легойда. Он отметил, что РПЦ неоднократно заявляла, что воспринимает преодоление разрыва между богатыми и бедными как "один из серьезнейших вызовов государству и обществу".
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.
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Общество , Видео , Социология , Владимир Легойда , Владимир Путин , РПЦ
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