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Мурашко рассказал об испытаниях российской вакцины от коронавируса 

RT на русском и ещё 10 58 минут назад
Мурашко оценил ход испытаний вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 идут в штатном режиме.
«Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Мурашко не назвал возможные сроки появления вакцины.
Он отметил, что в ведомстве всё расскажут, когда закончатся испытания.
Ранее глава Минздрава России заявил, что первый этап испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах будет завершён в течение ближайшего месяца.
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Общество , Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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