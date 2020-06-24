Мурашко оценил ход испытаний вакцины от COVID-19

Все новости на карте

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 идут в штатном режиме.

«Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Мурашко не назвал возможные сроки появления вакцины.

Он отметил, что в ведомстве всё расскажут, когда закончатся испытания.