Названы первые страны для путешествий из России 

Глава Росавиации Александр Нерадько направил правительству письмо с предложением начать полеты в страны СНГ в рамках поэтапного возобновления международного авиасообщения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Как сообщал «Рамблер», с 27 марта Россией на фоне пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами.

По данным источников, Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с планом по поэтапному снятию ограничений на международные полеты.

Авиасообщение предложено открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки и начать со стран СНГ.

В секретариате Татьяны Голиковой отметили, что вопрос по возобновлению авиасообщения «находится в стадии проработки» и решение будет принято с учетом договоренностей России с другими странами, «исходя из эпидемиологической ситуации».

В свою очередь источники в авиакомпаниях подчеркнули, что возобновление полетов в страны СНГ не окажет существенного влияния на отрасль и лето все равно будет убыточным.