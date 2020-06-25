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Названы первые страны для путешествий из России 

Алиса Селезнёва и ещё 37 21 минуту назад
Названы первые страны для путешествий из России
Фото: РИА Новости
Глава Росавиации Александр Нерадько направил правительству письмо с предложением начать полеты в страны СНГ в рамках поэтапного возобновления международного авиасообщения. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».
Как сообщал «Рамблер», с 27 марта Россией на фоне пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами.
По данным источников, Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с планом по поэтапному снятию ограничений на международные полеты.
Авиасообщение предложено открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки и начать со стран СНГ.
В секретариате Татьяны Голиковой отметили, что вопрос по возобновлению авиасообщения «находится в стадии проработки» и решение будет принято с учетом договоренностей России с другими странами, «исходя из эпидемиологической ситуации».
В свою очередь источники в авиакомпаниях подчеркнули, что возобновление полетов в страны СНГ не окажет существенного влияния на отрасль и лето все равно будет убыточным.
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Комментарии 1
Общество , Другое , Татьяна Голикова , Александр Нерадько , Росавиация , Роспотребнадзор
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