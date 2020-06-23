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Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит парад Победы в столице 24 июня, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель артиста Антонина Журавлева.
"Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит торжественное мероприятие парада Победы 24 июня в Москве", — сообщила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День военно-морского флота России.
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , Антонина Журавлева , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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