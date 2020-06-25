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Потерявшую туфлю участницу парада решили поощрить 

Алиса Селезнёва и ещё 39 7 минут назад
Одна из участниц парада Победы в Калининграде будет награждена за то, что, потеряв туфлю, не сбила строй. Об этом со ссылкой на командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова сообщает портал «Клопс».
«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, её представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй, и даже никто не заметил», — заявил адмирал после парада.
На видеозаписи, размещенной РЕН ТВ, видно, что девушка без обуви идет в ногу с остальными.
«Рамблер» писал, что 24 июня в России прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Общество , Видео , Торговый центр , Александр Носатов , РЕН ТВ , Калининград
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