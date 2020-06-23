Скончалась балерина Светлана Ефремова 

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Ефремова скончалась на 74-ом году жизни. Об этом говорится в некрологе на сайте Михайловского театра.

«Светлана Ефремова танцевала на сцене Кировского (Мариинского) театра, но значительная часть ее педагогической карьеры связана с Михайловским театром. Как педагог-репетитор она работала с нашими ведущими солистками, среди которых Анастасия Соболева, Светлана Бедненко, Ирина Кошелева», — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра отметили, что Ефремова долгое время тяжело болела, а ее уход стал огромной потерей и личной драмой для многих артистов балета.

Прощание с Ефремовой проходит 23 июня. Балерину похоронят на Смоленском кладбище, отмечает Newinform.

«Рамблер» писал, что ранее на 105-м году жизни скончалась старейшая российская балерина Ксения Триполитова.