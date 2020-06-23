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Тысячи россиян досрочно проголосовали по поправкам 

Артём Кульша и ещё 50 1 час назад
Тысячи россиян досрочно проголосовали по поправкам
Фото: РИА Новости
69 тысяч граждан России досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений.
Общероссийское голосование о поправках состоится 1 июля, однако можно будет проголосовать и в период с 25 июня.
Кроме того, с 10 июня досрочное голосование проводится на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях в 38 регионах России и на судовых участках.
Сегодня в ходе заседания ЦИК Памфилова сообщила, что, согласно данным на 22 июня, около 69 тысяч россиян проголосовали досрочно: 60,5 тысячи человек — в труднодоступных или отдаленных местностях, около семи тысяч человек — на судах, около двух тысяч человек — за рубежом.
«Наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам. Мы тоже уделили этому соответствующее внимание», — отметила она, добавив, что в 144 странах было образовано 254 участка для голосования.
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Комментарии
Общество , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России
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