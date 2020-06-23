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Хакасию назвали любимым местом отдыха Путина 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Раскрыто любимое место отдыха Путина
Фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин очень любит отдыхать в Республике Хакасия. Об этом заявила начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.
Об этом она рассказала во время видеоконференции «Хакассия: Новые горизонты развития внутреннего туризма», посвящённой старту продаж туров в регион Федеральным туроператором. Он начнётся 19 июля.
Кузьмина в эфире НСН назвала республику археологической Меккой и напомнила, что в Хакасии более 30 тыс. памятников архитектуры и очень много объектов федерального значения.
Хакасия — это сибирская Швейцария, здесь представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков. Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Хакасия — это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер. Конечно же, Хакасия — это любимое место отдыха нашего президента РФ, — отметила представитель Минэкономразвития республики.
Она рассказала, что в республике все очень этим гордятся и всегда ждут приезда российского лидера на отдых в регион.
В канун своего 67-летия Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу. Глава государства собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, президент РФ поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.
Как писал NEWS.ru, ранее в Ростуризме назвали сроки открытия популярных направлений внутри страны.
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Общество , Сергей Шойгу , Ольга Кузьмина , Владимир Путин , Ростуризм , Минэкономразвития , Мекка , Республика Хакасия
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