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Глава Минздрава заявил о спаде эпидемии COVID-19 в России 

RT на русском и ещё 49 1 час назад
Глава Минздрава заявил о спаде эпидемии COVID-19 в РФ
Фото: АГН «Москва»
В целом по России всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией идёт на убыль. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что в первую очередь речь идёт о Москве. Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в четырёх субъектах РФ сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Мурашко также добавил, что испытания вакцины от COVID-19 проходят в штатном режиме. За минувшие сутки было выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах России.
Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в целом по России идёт на убыль. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в первую очередь речь идёт о Москве, где растёт уровень популяционного иммунитета. Тем не менее глава Минздрава напомнил, что нужно по-прежнему соблюдать меры предосторожности.
«Регионы (идут. — RT) как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла (пик заболеваемости. — RT), часть ещё нет. У нас четыре основных региона, которые ещё остаются на высоком уровне заболеваемости», — сказал Мурашко.
Глава Минздрава также рассказал о том, как идёт работа по испытаниям вакцины.
«Ничего не ускорилось. Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — пояснил он.
Накануне Мурашко заявил, что Россия планирует завершить первый этап клинических испытаний вакцины COVID-19 в течение ближайшего месяца. Помимо этого, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для массовой вакцинации населения России потребуется выпустить до 70 млн доз препарата. По его словам, вакцина, разработанная совместно с Минобороны, способна обеспечить иммунитет от COVID-19 минимум на два года.
За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 7176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 31,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.
В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 606 881 человека.
С начала эпидемии в России выздоровели 368 822 человека, в том числе 12 393 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 8 513 пациентов. За сутки умерли 154 человека.
Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 811 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 1081.
В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли: Московская область (507), Ханты-Мансийский автономный округ (323), Санкт-Петербург (218), Нижегородская (207), Воронежская (198), Иркутская (193), Челябинская (185) и Свердловская (181) области.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ — 0%, Калининградская область — 0,3%, Москва — 0,4%, Севастополь — 0,5%, Чукотский АО, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика — 0,7%», — сообщили в оперативном штабе.
Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 17,8 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране остаются 309 298 человек.
Обращение Путина
Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
«Всем приходилось непросто. Но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а, напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило чёткое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе, что человеческая жизнь — это главное. Мы действовали, опираясь на эти ценности, именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что в период с начала пандемии страна сумела сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса. Также 14 отечественных федеральных научных центров ведут работу над вакциной от COVID-19.
«Все те значительные средства, которые за месяцы борьбы с эпидемией вложены в переоснащение больниц, в оборудование, в обучение врачей, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения в целом. Но ещё многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи, переподготовить кадры, отремонтировать, обновить медицинские учреждения на современной, в том числе цифровой базе», — сказал Путин.
Российский лидер также распорядился продлить предоставление стимулирующих выплат медицинским работникам. Кроме того, было объявлено о ещё одной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет.
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Комментарии
Общество , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Министерство обороны , Минздрав РФ , Москва
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