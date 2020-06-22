Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан

Схиигумен Сергий ( Романов ), который продолжает удерживать под контролем Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом , рассказал, что принял сан по личному благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго

Как пишет издание Znak.com, в миру Сергия завали Николаем Романовым, он работал в милиции. В 1985 году его арестовали по подозрению в хищении госимущества, в ходе следствия выяснилось, что Романов и два его сообщника убили человека с целью ограбления.

Согласно правилам РПЦ , воровство и убийство являются препятствием для принятия сана.

В видеообращении, опубликованном на Youtube -канале Всеволода Могучева, схиигумен рассказал, что стал священником «по личному благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и архимандрита Кирилла Павлова , духовника Свято-Троицкой Сергиева Лавры». Они знали, что он отбывал наказание, однако при знакомстве патриарх сказал ему: «Монах, священник, ты на месте». Митрополит Викентий — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский с 1999 по 2011 год — выполнил поручение патриарха. По словам Сергия, владыка Викентий возвел в его сан игумена и вручил наградной крест.