Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан

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Убивший человека схиигумен Сергий объяснил, как получил сан 

Вероника Полынина 28 минут назад
Схиигумен Сергий (Романов), который продолжает удерживать под контролем Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, рассказал, что принял сан по личному благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
Как пишет издание Znak.com, в миру Сергия завали Николаем Романовым, он работал в милиции. В 1985 году его арестовали по подозрению в хищении госимущества, в ходе следствия выяснилось, что Романов и два его сообщника убили человека с целью ограбления.
Согласно правилам РПЦ, воровство и убийство являются препятствием для принятия сана.
В видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Всеволода Могучева, схиигумен рассказал, что стал священником «по личному благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиева Лавры». Они знали, что он отбывал наказание, однако при знакомстве патриарх сказал ему: «Монах, священник, ты на месте». Митрополит Викентий — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский с 1999 по 2011 год — выполнил поручение патриарха. По словам Сергия, владыка Викентий возвел в его сан игумена и вручил наградной крест.
Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть на самоизоляции. 16 июня стало известно, что Сергий вопреки запрету РПЦ продолжил проводить службы в Среднеуральском женском монастыре.
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Общество , Видео , Кирилл Павлов , Николай Романов , АЛЕКСИЙ II , Наталья Поклонская , РПЦ , Госдума , Екатеринбург
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