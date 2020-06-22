В России снимается порноверсия «Дома 2» 

России снимается порноверсия реалити-шоу «Дом 2». Об этом сообщает издание 66.ru.

По его данным, порноверсия «Дома 2» — международный проект, организованный гражданами Великобритании . Его участники занимаются сексом в арендованных квартирах, пока их снимают якобы скрытые камеры. Трансляция происходящего ведется в круглосуточном режиме на сайте проекта. Контент для него производится на территории России и ряда стран Восточной Европы.

Сначала участники проекта не получают плату за то, что делают, однако позже с ними заключается договор. После этого они начинают зарабатывать деньги в зависимости от числа просмотров видео. Пара может получать до 2,5 тысячи долларов в месяц.

По информации 66.ru, в течение трех лет в Екатеринбурге действовали по меньшей мере девять квартир, в которых снимался проект, а его участниками из числа жителей города руководит некий Алексей, который на самом деле может быть членом альтернативной общественной палаты Костромы Одиславом Туранским.