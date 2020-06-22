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В России снимается порноверсия «Дома 2» 

Артём Кульша 48 минут назад
В России снимается порноверсия «Дома 2»
Фото: depositphotos.com
В России снимается порноверсия реалити-шоу «Дом 2». Об этом сообщает издание 66.ru.
По его данным, порноверсия «Дома 2» — международный проект, организованный гражданами Великобритании. Его участники занимаются сексом в арендованных квартирах, пока их снимают якобы скрытые камеры. Трансляция происходящего ведется в круглосуточном режиме на сайте проекта. Контент для него производится на территории России и ряда стран Восточной Европы.
Сначала участники проекта не получают плату за то, что делают, однако позже с ними заключается договор. После этого они начинают зарабатывать деньги в зависимости от числа просмотров видео. Пара может получать до 2,5 тысячи долларов в месяц.
По информации 66.ru, в течение трех лет в Екатеринбурге действовали по меньшей мере девять квартир, в которых снимался проект, а его участниками из числа жителей города руководит некий Алексей, который на самом деле может быть членом альтернативной общественной палаты Костромы Одиславом Туранским.
«В пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили, что изложенная информация зарегистрирована и будет проверена», — отмечает издание.
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Общество , МВД , 66.ru (Екатеринбург) , Великобритания
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