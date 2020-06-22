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Россияне не видят оснований для смягчения приговора Ефремову 

Лера Букина 34 минуты назад
Россияне не видят оснований для смягчения приговора Ефремову
Фото: ТАСС
Большинство россиян, а именно 81%, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что наказание для Михаила Ефремова смягчать нельзя ни при каких обстоятельствах.
«Он обычный человек, который заслуживает такого же наказания, как и другие в его ситуации», — ответили респонденты.
Но 11% опрошенных считают, что смягчить наказание будет необходимо.
«Нельзя забывать, что в сфере культуры он многое сделал для народа», — подчеркнули участники.
А 8% россиян считают, что данный вопрос является спорным.
В опросе приняли участие 8116 человек.
Михаил Ефремов, который, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал смертельное ДТП, сел за руль пьяным, чтобы выручить друга из Украины, заявил изданию «Собеседник» адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, актер спешил в клинику, куда в тяжелом состоянии попали родственники его товарища.
При этом адвокат назвал артиста "добросовестным человеком", который не будет придумывать отговорки, чтобы избежать наказания.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , ИД "Собеседник"
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