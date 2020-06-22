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Голикова рассказала, как долго россиянам придется носить маски 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками для борьбы с коронавирусом россиянам придется и осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале.
Она также уточнила, что в России в настоящее время нет проблем с обеспеченностью средствами индивидуальной защиты, передает ТАСС.
«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. … Сегодня этой проблемы нет», — сказала Голикова.
Кроме того, вице-премьер заявил, что не считает пугающим число выявляемых в России случаев заражения коронавирусом.
«Несмотря на то что он (коронавирус) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но, тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых (пациентов) и, наконец, выздоровление в большом количестве», — сказала она.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть распространение коронавируса в российских регионах в ближайшее время.
За минувшие сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания.
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Общество , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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