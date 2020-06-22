В НИЦ Гамалеи рассказали о вакцине от COVID-19 

Вакцина от коронавируса, разработанная Минобороны совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна обеспечить иммунитет от COVID-19 минимум на два года. Как пояснил директор центра Александр Гинцбург , препарат будут вводить два раза. Один ген вводится на разных носителях, что даёт возможность получить защитный иммунитет на увеличенный период времени.

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Минобороны РФ совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, способна обеспечить иммунитет от COVID-19 минимум на два года. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он пояснил, что препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок «короны» у вируса.

«Вакцина вводится дважды. Причём один и тот же ген вводится на разных носителях, что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — рассказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Он пояснил, что длительный срок действия препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

«Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более», — заключил Гинцбург.

Помимо этого, директор центра рассказал, что для массовой вакцинации населения России потребуется выпустить до 70 млн доз препарата. Российское руководство и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины, уточнил он.

Тем временем иранские учёные пришли к выводу о существовании связи группы крови пациента со смертностью от коронавируса. Согласно результатам исследования, которые приводит РИА Новости, люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных COVID-19 осложнений. Препринт исследования опубликован на портале MedRxiv.

Отмечается, что к таким же выводам пришли китайские и американские специалисты. Все они отметили, что пациенты с третьей и четвёртой группами умирали реже, а наименее уязвимыми к COVID-19 учёные назвали людей с первой группой крови.

В России за последние сутки выявлено 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число из них зарегистрировано в Москве — 1 068, и Московской области — 506.

За сутки от заболевания излечились ещё 4 705 человек, 95 пациентов скончались, сообщает сайт стопкоронавирус.РФ.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 592 280, за всё время выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206 заболевших.

Роспотребнадзоре отметили, что в стране проведено более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 312 тысяч человек.

Тем временем российские регионы продолжают снимать или, наоборот, продлевать введённые из-за коронавируса ограничительные меры, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Он пояснил, что на данном этапе «отменяются режимы самоизоляции и „стоп-колеса“ на всей территории региона.

»Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов… Кроме того, остаются обязательными справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Грозный», — указал Кадыров.

В то же время правительство Иркутской области объявило о продлении режима самоизоляции до 28 июня. Людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

При выходе из дома следует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественных местах, транспорте и на работе.

Власти Чукотки также продлили режим самоизоляции в округе до 29 июня. При этом прибывающие пассажиры освобождаются от обязательного карантина после экспресс-тестирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , говоря о возможности второй волны коронавирусной инфекции, отметил, что от подобных вспышек не застрахован никто, однако указал на положительную текущую ситуацию в России.