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Ветеран передал Путину письмо и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Александровском саду перед церемонией возложения венка к могиле Неизвестного солдата ветеран передал президенту России Владимиру Путину письмо. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости в понедельник, 22 июня.
После этого глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а также цветы к стелам городов-героев, том числе к стелам Киева, Одессы, Минска.
Ранее в понедельник в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» Путин заявил, что обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена солдатами и офицерами. Президент также подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне «абсолютно священна».
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Этот день считается официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Общество , Видео , Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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