В Подмосковье рассказали о работе обсерваторов 

Все новости на карте

С начала апреля обсерваторы Московской области разместили на карантин более 6,3 тыс. россиян, вернувшихся из-за рубежа.

Как передаёт телеканал «360», их безопасно доставили в санатории области для двухнедельной самоизоляции.

Министр имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что после получения двух отрицательных тестов на коронавирус домой вернулись уже 4,9 тыс. человек.

«Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории — как областные, так и частные. Сейчас в подмосковных обсерваторах ещё находятся 1400 человек», — уточнила она.

Всего в начале апреля правительство региона подготовило более десяти обсерваторов для граждан, вернувшихся из-за рубежа.