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В Подмосковье рассказали о работе обсерваторов 

RT на русском и ещё 4 37 минут назад
В Подмосковье рассказали о работе обсерваторов
Фото: РИА Новости
С начала апреля обсерваторы Московской области разместили на карантин более 6,3 тыс. россиян, вернувшихся из-за рубежа.
Как передаёт телеканал «360», их безопасно доставили в санатории области для двухнедельной самоизоляции.
Министр имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что после получения двух отрицательных тестов на коронавирус домой вернулись уже 4,9 тыс. человек.
«Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории — как областные, так и частные. Сейчас в подмосковных обсерваторах ещё находятся 1400 человек», — уточнила она.
Всего в начале апреля правительство региона подготовило более десяти обсерваторов для граждан, вернувшихся из-за рубежа.
В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.
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Общество , Александр Чепурнов , Московская область
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